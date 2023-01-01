Четверка
Четверка (фильм, 1995) смотреть онлайн

1995, O Quatrilho
Драма, Мелодрама18+

О фильме

1910 год, Бразилия. Две молодые семейные пары, иммигрировавшие из Италии, объединяют свои средства и покупают участок, чтобы построить на нём зерновую мельницу. В целях экономии пары решают жить вместе. Вскоре бизнес начинает приносить первую прибыль, а жена одного мужчины - интересоваться другим, и не безответно.

Страна
Бразилия
Жанр
Драма, Мелодрама

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Четверка»