Четверка (фильм, 1995) смотреть онлайн
1995, O Quatrilho
Драма, Мелодрама18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
1910 год, Бразилия. Две молодые семейные пары, иммигрировавшие из Италии, объединяют свои средства и покупают участок, чтобы построить на нём зерновую мельницу. В целях экономии пары решают жить вместе. Вскоре бизнес начинает приносить первую прибыль, а жена одного мужчины - интересоваться другим, и не безответно.
Четверка смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ФБРежиссёр
Фабио
Баррето
- ГПАктриса
Глория
Пирес
- ППАктриса
Патрисия
Пиллар
- АЗАктёр
Арканджело
Зорзи
- СТАктёр
Сесил
Тире
- АКАктёр
Антонио
Карлос
- АПАктёр
Алезандре
Патерност
- КМАктёр
Клаудио
Мамберти
- БКАктёр
Бруно
Кампос
- ДГАктёр
Джанфранческо
Гуарньери
- ЖЛАктёр
Жозе
Левгой
- АКСценарист
Антониу
Калмон
- ЛБПродюсер
Люси
Баррето
- ЛКПродюсер
Луис
Карлос Баррето
- ПФХудожник
Пауло
Флаксман
- ССХудожник
Серджо
Силвейра
- МТМонтажёр
Мэир
Таварес
- КХМонтажёр
Карен
Харли
- ЖМКомпозитор
Жак
Морелебаум
- КВКомпозитор
Каэтано
Велозо