Червь (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Сергей Кургузов только что получил звание полковника. Для 34 лет — успешная карьера, но, сообщая об этом отцу, подполковнику в запасе, он не выглядит радостным. На следующее утро он сбегает. У Кургузова нет места, где бы он мог спрятаться. Он путешествует по стране — в поездах, на попутных машина�х, без какой-либо конкретной цели. Его задача — сделать так, чтобы его не нашли как можно дольше. Где-то наверху должны произойти изменения, которых он ждет…



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