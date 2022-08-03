Черт возьми (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Bite con merde
Комедия, Короткометражка15 мин18+
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О фильме
Молодой скаут влюблен. На свидании он просто идеал — внимательный и вежливый молодой человек. Но стоит девушке уйти, он тут же начинает сыпать бранью. У бедняги симптом Туретта. Единственное, что сдерживает его от непристойностей, это съемка на камеру. Ну и как признаться в таком любимой девушке?
СтранаФранция
ЖанрКомедия, Короткометражка
Время15 мин / 00:15
Рейтинг
7.8 IMDb