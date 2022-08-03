Молодой скаут влюблен. На свидании он просто идеал — внимательный и вежливый молодой человек. Но стоит девушке уйти, он тут же начинает сыпать бранью. У бедняги симптом Туретта. Единственное, что сдерживает его от непристойностей, это съемка на камеру. Ну и как признаться в таком любимой девушке?

