Черный дождь (фильм, 1989) смотреть онлайн
9.21989, Black Rain
Боевики, Криминал120 мин18+
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Сюжет
Двум нью-йоркским полицейским попадает в руки безжалостный убийца, принадлежащий к японской мафии-якудза. Партнерам предстоит эскортировать преступника в Осаку, где его ждет суд. Но на японской земле злодею удается скрыться. Герои вместе с японским детективом бросаются на его поиски и оказы�ваются втянутыми в кровавую войну гангстерских кланов.
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Информация
СтранаСША, Великобритания
КачествоFull HD, SD
ЖанрыБоевики, Криминал, Триллеры
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Ридли
Скотт
- Актёр
Майкл
Дуглас
- Актёр
Энди
Гарсиа
- КТАктёр
Кэн
Такакура
- ККАктриса
Кейт
Кэпшоу
- ЮМАктёр
Юсаку
Мацуда
- СКАктёр
Сигэру
Кояма
- ДСАктёр
Джон
Спенсер
- ГИАктёр
Гуц
Исимацу
- ЮУАктёр
Юя
Утида
- ТВАктёр
Томисабуро
Вакаяма
- КБСценарист
Крэйг
Болотин
- УЛСценарист
Уоррен
Льюис
- Продюсер
Стэнли
Р. Джаффе
- ШЛПродюсер
Шерри
Лэнсинг
- КБПродюсер
Крэйг
Болотин
- ХФХудожник
Херман
Ф. Зиммерман
- ЭМХудожница
Эллен
Мирожник
- ДМХудожник
Джон
М. Двайер
- ТРМонтажёр
Том
Рольф
- Оператор
Ян
де Бонт
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер