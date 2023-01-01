Черный дождь
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Черный дождь

Черный дождь (фильм, 1989) смотреть онлайн

9.21989, Black Rain
Боевики, Криминал120 мин18+

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Сюжет

Двум нью-йоркским полицейским попадает в руки безжалостный убийца, принадлежащий к японской мафии-якудза. Партнерам предстоит эскортировать преступника в Осаку, где его ждет суд. Но на японской земле злодею удается скрыться. Герои вместе с японским детективом бросаются на его поиски и оказываются втянутыми в кровавую войну гангстерских кланов.

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Информация

Страна
США, Великобритания
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Черный дождь»

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