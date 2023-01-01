Черный дождь (фильм, 1989) смотреть онлайн

Сюжет

Двум нью-йоркским полицейским попадает в руки безжалостный убийца, принадлежащий к японской мафии-якудза. Партнерам предстоит эскортировать преступника в Осаку, где его ждет суд. Но на японской земле злодею удается скрыться. Герои вместе с японским детективом бросаются на его поиски и оказы�ваются втянутыми в кровавую войну гангстерских кланов.



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