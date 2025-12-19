Черный Адам (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
В вымышленной стране Кандак после долгого отсутствия пробуждается древний защитник, наделенный силами шести египетских богов. «Черный Адам» — фильм-сольник антигероя из комиксов DC с Дуэйном Джонсоном в титульной роли.
После пяти тысячелетий заточения Тет-Адам возвращается в мир, где за это время многое изменилось, а его родина попала в оккупацию преступной организации «Интерганг» во главе с потомком тирана Ак-Тона. Против непредсказуемого и неуправляемого громилы со своими представлениями о толерантности выступает Общество Справедливости Америки — команда супергероев, направленная Амандой Уоллер для усмирения мужчины. Ключевой становится конфронтация с демоном Саббаком, в которую оказываются вовлечены судьбы сына и брата археолога Адрианны. Раскрытие трагической правды о сыне Адама Хуруте переворачивает представление о личности героя.
«Черный Адам» 2022 года — это смелый эксперимент по созданию антигеройской саги в рамках вселенной DC с обаятельным, внушительным и востребованным актером, который тащит на своей харизме большую часть действия.
СтранаСША, Канада, Новая Зеландия, Венгрия
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
Время124 мин / 02:04
Рейтинг
- Режиссёр
Жауме
Кольет-Серра
- Актёр
Дуэйн
Джонсон
- Актёр
Элдис
Ходж
- Актёр
Пирс
Броснан
- НСАктёр
Ной
Сентинео
- СШАктриса
Сара
Шахи
- КСАктриса
Куинтесса
Суинделл
- МКАктёр
Марван
Кензари
- БСАктёр
Бодхи
Сабонгуй
- МААктёр
Мохаммед
Амер
- ДМАктёр
Джеймс
Мойер
- ДКАктёр
Джалон
Кристиан
- БПАктёр
Бенджамин
Паттерсон
- ОААктриса
Оделя
Алеви
- УЛАктёр
Ули
Латукефу
- ДХАктриса
Дженнифер
Холлэнд
- БПСценарист
Билл
Паркер
- АШСценарист
Адам
Штикель
- СНСценарист
Сохраб
Ноширвани
- ДКСценарист
Джек
Кёрби
- ДССценарист
Джерри
Сигел
- ДШСценарист
Джо
Шустер
- Продюсер
Ричард
Бренер
- ДЧПродюсер
Джеффри
Чернов
- Продюсер
Тоби
Эммерих
- Продюсер
Бо
Флинн
- Продюсер
Дэни
Гарсиа
- ХГПродюсер
Хирам
Гарсиа
- Продюсер
Джефф
Джонс
- Продюсер
Дуэйн
Джонсон
- ТМХудожник
Том
Мейер
- ЮБХудожник
Юрий
Бартоли
- БФХудожник
Бит
Фрутигер
- КХХудожник
Кевин
Хулихан
- ЭОХудожник
Эрик
Осуски
- ДЛМонтажёр
Джон
Ли
- ЛШОператор
Лоуренс
Шер
- ЛБКомпозитор
Лорн
Бэлф