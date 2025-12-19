Черный Адам (фильм, 2022) смотреть онлайн

В вымышленной стране Кандак после долгого отсутствия пробуждается древний защитник, наделенный силами шести египетских богов. «Черный Адам» — фильм-сольник антигероя из комиксов DC с Дуэйном Джонсоном в титульной роли.



После пяти тысячелетий заточения Тет-Адам возвращается в мир, где за это время многое изменилось, а его родина попала в оккупацию преступной организации «Интерганг» во главе с потомком тирана Ак-Тона. Против непредсказуемого и неуправляемого громилы со своими представлениями о толерантности выступает Общество Справедливости Америки — команда супергероев, направленная Амандой Уоллер для усмирения мужчины. Ключевой становится конфронтация с демоном Саббаком, в которую оказываются вовлечены судьбы сына и брата археолога Адрианны. Раскрытие трагической правды о сыне Адама Хуруте переворачивает представление о личности героя.



«Черный Адам» 2022 года — это смелый эксперимент по созданию антигеройской саги в рамках вселенной DC с обаятельным, внушительным и востребованным актером, который тащит на своей харизме большую часть действия.

