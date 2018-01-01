WinkФильмыЧернокожая из...Актёры и съёмочная группа фильма «Чернокожая из...»
Актёры и съёмочная группа фильма «Чернокожая из...»
Режиссёры
Актёры
АктрисаDiouana
Мбисин Тереза ДиопMbissine Thérèse Diop
АктрисаMadame (в титрах: Anne-Marie Jelinck)
Энн-Мари ЭлинекAnne-Marie Jelinek
АктёрMonsieur
Роберт ФонтейнRobert Fontaine
АктёрDiouana's Boyfriend
Момар Нар СенеMomar Nar Sene
АктёрBoy with Mask
Ибрахима БойIbrahima Boy
АктрисаYoung Female Guest
Николь ДонатиNicole Donati
АктёрOld Male Guest (в титрах: Raymond Lemery)
Рэймонд ЛемериRaymond Lemeri
АктрисаOld Female Guest (в титрах: Suzanne Lemery)
Сюзанн ЛемериSuzanne Lemeri
АктёрCouple's Oldest Son
ФилиппPhilippe
АктрисаCouple's Daughter
СофиSophie
АктёрCouple's Youngest Son
ДэмиенDamien
АктёрMonsieur
Роберт МарсиRobert Marcy
АктрисаMadame
Софи ЛеклерSophie Leclair
Актёр