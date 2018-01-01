Wink
Чернокожая из...
Актёры и съёмочная группа фильма «Чернокожая из...»

Актёры и съёмочная группа фильма «Чернокожая из...»

Режиссёры

Усман Сембен

Ousmane Sembene
Режиссёр

Актёры

Мбисин Тереза Диоп

Mbissine Thérèse Diop
АктрисаDiouana
Энн-Мари Элинек

Anne-Marie Jelinek
АктрисаMadame (в титрах: Anne-Marie Jelinck)
Роберт Фонтейн

Robert Fontaine
АктёрMonsieur
Момар Нар Сене

Momar Nar Sene
АктёрDiouana's Boyfriend
Ибрахима Бой

Ibrahima Boy
АктёрBoy with Mask
Николь Донати

Nicole Donati
АктрисаYoung Female Guest
Рэймонд Лемери

Raymond Lemeri
АктёрOld Male Guest (в титрах: Raymond Lemery)
Сюзанн Лемери

Suzanne Lemeri
АктрисаOld Female Guest (в титрах: Suzanne Lemery)
Филипп

Philippe
АктёрCouple's Oldest Son
Софи

Sophie
АктрисаCouple's Daughter
Дэмиен

Damien
АктёрCouple's Youngest Son
Роберт Марси

Robert Marcy
АктёрMonsieur
Софи Леклер

Sophie Leclair
АктрисаMadame
Усман Сембен

Ousmane Sembene
Актёр

Сценаристы

Усман Сембен

Ousmane Sembene
Сценарист

Продюсеры

Андре Звобода

André Zwobada
Продюсер