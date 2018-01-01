Чернокожая из...
Чернокожая из...

Фильм Чернокожая из...

1966, La noire de...
Драма18+
О фильме

История молодой африканки Диуаны, уезжающей во Францию, чтобы работать прислугой у французской супружеской четы. Вначале, переполненная надеждами, она надеется на изменения в своей жизни к лучшему. Однако вскоре приходит разочарование.

Чернокожая из

Страна
Сенегал, Франция
Жанр
Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.4 IMDb