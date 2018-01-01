Фильм Чернокожая из...

О фильме
История молодой африканки Диуаны, уезжающей во Францию, чтобы работать прислугой у французской супружеской четы. Вначале, переполненная надеждами, она надеется на изменения в своей жизни к лучшему. Однако вскоре приходит разочарование.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
7.4 IMDb
- УСРежиссёр
Усман
Сембен
- МТАктриса
Мбисин
Тереза Диоп
- ЭЭАктриса
Энн-Мари
Элинек
- РФАктёр
Роберт
Фонтейн
- МНАктёр
Момар
Нар Сене
- ИБАктёр
Ибрахима
Бой
- НДАктриса
Николь
Донати
- РЛАктёр
Рэймонд
Лемери
- СЛАктриса
Сюзанн
Лемери
- ФАктёр
Филипп
- САктриса
Софи
- ДАктёр
Дэмиен
- РМАктёр
Роберт
Марси
- СЛАктриса
Софи
Леклер
- УСАктёр
Усман
Сембен
- УССценарист
Усман
Сембен
- АЗПродюсер
Андре
Звобода