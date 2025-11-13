Черная вдова (фильм, 1987) смотреть онлайн
1987, Black Widow
Триллер, Драма18+
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О фильме
Сексуальность, изящество и красота позволяют Катрин легко завоевывать сердца богатых мужчин и выходить за них замуж, а тонкий холодный ум, изобретательность, изворотливость – убивать их, оставаясь безнаказанной. Прекрасная черная вдова не сомневается в своей безопасности, пока на ее след не выходит детектив Алекс Барнс.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.4 IMDb
- БРРежиссёр
Боб
Рейфелсон
- Актриса
Дебра
Уингер
- ТРАктриса
Тереза
Расселл
- СФАктёр
Сами
Фре
- Актёр
Деннис
Хоппер
- НУАктёр
Никол
Уильямсон
- ТОАктёр
Терри
О’Куинн
- ДХАктёр
Джеймс
Хун
- Актриса
Дайан
Лэдд
- ДМАктёр
Д.У.
Моффетт
- ЛСАктриса
Лоис
Смит
- ЛРАктёр
Лео
Росси
- ДКАктёр
Дэнни
Камекона
- РОАктриса
Рутаня
Олда
- МВАктриса
Мэри
Воронов
- УХАктёр
Уэйн
Хэффли
- РБАктёр
Рэли
Бонд
- ДСАктёр
Донеган
Смит
- ККАктёр
Кристиан
Клименсон
- АТАктёр
Арсенио
Тринидад
- КХАктриса
Кейт
Холл
- ДААктёр
Дик
Арнольд
- КСАктёр
Крис
С. Дьюси
- ТДАктёр
Ти
Деннард
- ДМАктёр
Дэвид
Мэмет
- Д«Актёр
Джонни
«Шугарбеар» Уиллис
- ДКАктёр
Джин
Каллахан
- ТХАктёр
Томас
Хилл
- ДМАктриса
Джулин
Мюррэй
- ЭПАктёр
Эд
Пэнг
- АНАктёр
Аллен
Ноз
- ДХАктриса
Денис
Хьюит
- РДАктёр
Роберт
Дж. Питерс
- РШАктёр
Рик
Шустер
- АСАктёр
Аль
Серулло
- ММАктёр
Мик
Малдун
- КБАктёр
Кристофер
Беренс
- БХАктёр
Брайан
Хейли
- ЭЛАктриса
Энн
Локхарт
- РБСценарист
Рональд
Бэсс
- ЛМПродюсер
Лоуренс
Марк
- ДБМонтажёр
Джон
Блум
- КЛОператор
Конрад
Л. Холл