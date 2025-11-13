Черная вдова
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Черная вдова

Черная вдова (фильм, 1987) смотреть онлайн

1987, Black Widow
Триллер, Драма18+

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О фильме

Сексуальность, изящество и красота позволяют Катрин легко завоевывать сердца богатых мужчин и выходить за них замуж, а тонкий холодный ум, изобретательность, изворотливость – убивать их, оставаясь безнаказанной. Прекрасная черная вдова не сомневается в своей безопасности, пока на ее след не выходит детектив Алекс Барнс.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Черная вдова»