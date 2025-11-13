Сексуальность, изящество и красота позволяют Катрин легко завоевывать сердца богатых мужчин и выходить за них замуж, а тонкий холодный ум, изобретательность, изворотливость – убивать их, оставаясь безнаказанной. Прекрасная черная вдова не сомневается в своей безопасности, пока на ее след не выходит детектив Алекс Барнс.

