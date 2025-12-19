Черная Пантера: Ваканда навеки (фильм, 2022) смотреть онлайн

«Черная Пантера: Ваканда навеки» — фильм 2022 года, который стал самым нестандартным блокбастером во вселенной Marvel. Авторы не заменяют умершего Чедвика Боузмана другим актером, а вместо этого показывают, что происходит с миром, когда из него уходит такой человек.



Кино начинается с тишины и скорби, и эта нота не отпускает до самого конца. Мы видим Ваканду через год после смерти Т’Чаллы. Его близкие не могут оправиться, а враги уже стучатся в дверь. Главной проблемой становится не человечество, а другая скрытая цивилизация — подводное царство Талокан, которым правит харизматичный и очень обиженный на мир Нэмор. Шури, всегда бывшая мозгом, теперь должна стать щитом, и это дается ей нелегко. Ей приходится выбирать между тем, что легко, и тем, что правильно, и этот выбор оказывается куда сложнее любой битвы.



Если хотите увидеть под оберткой блокбастера драму о взрослении и принятии, вам стоит этот фильм смотреть. «Черная Пантера: Ваканда навеки» заставит сопереживать героям так, как редко бывает в жанре: большое студийное кино чаще всего не позволяет себе быть настолько пронзительным.

