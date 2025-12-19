Черная Пантера: Ваканда навеки (фильм, 2022) смотреть онлайн
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О фильме
«Черная Пантера: Ваканда навеки» — фильм 2022 года, который стал самым нестандартным блокбастером во вселенной Marvel. Авторы не заменяют умершего Чедвика Боузмана другим актером, а вместо этого показывают, что происходит с миром, когда из него уходит такой человек.
Кино начинается с тишины и скорби, и эта нота не отпускает до самого конца. Мы видим Ваканду через год после смерти Т’Чаллы. Его близкие не могут оправиться, а враги уже стучатся в дверь. Главной проблемой становится не человечество, а другая скрытая цивилизация — подводное царство Талокан, которым правит харизматичный и очень обиженный на мир Нэмор. Шури, всегда бывшая мозгом, теперь должна стать щитом, и это дается ей нелегко. Ей приходится выбирать между тем, что легко, и тем, что правильно, и этот выбор оказывается куда сложнее любой битвы.
Если хотите увидеть под оберткой блокбастера драму о взрослении и принятии, вам стоит этот фильм смотреть. «Черная Пантера: Ваканда навеки» заставит сопереживать героям так, как редко бывает в жанре: большое студийное кино чаще всего не позволяет себе быть настолько пронзительным.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Драма
Время161 мин / 02:41
Рейтинг
- РКРежиссёр
Райан
Куглер
- ЛРАктриса
Летиша
Райт
- ЛНАктриса
Лупита
Нионго
- Актриса
Данай
Гурира
- Актёр
Дэниэл
Калуя
- УДАктёр
Уинстон
Дьюк
- Актриса
Анджела
Бассетт
- ТУАктёр
Теноч
Уэрта
- Актёр
Мартин
Фриман
- ДЛАктриса
Джулия
Луи-Дрейфус
- ДТАктриса
Доминик
Торн
- ФКАктриса
Флоренс
Касумба
- Актриса
Михаэла
Коэл
- АЛАктёр
Алекс
Ливиналли
- МКАктриса
Мэйбл
Кадена
- МБАктёр
Майкл
Б. Джордан
- РКСценарист
Райан
Куглер
- ДРСценарист
Джо
Роберт Коул
- Сценарист
Стэн
Ли
- ДКСценарист
Джек
Кёрби
- ВАПродюсер
Виктория
Алонсо
- Продюсер
Луис
Д’Эспозито
- Продюсер
Кевин
Файги
- НМПродюсер
Нэйт
Мур
- БХПродюсер
Бэрри
Х. Уолдман
- ХБХудожница
Ханна
Бичлер
- ДТХудожник
Джейсон
Т. Кларк
- КСХудожница
Кедра
С. Доукинс
- БРХудожник
Брэд
Рикер
- КДМонтажёр
Келли
Диксон
- МПМонтажёр
Майкл
П. Шовер
- ОДОператор
Отем
Дюральд
- ЛГКомпозитор
Людвиг
Горанссон