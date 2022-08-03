Wink
Детям
Черепашки-ниндзя. Сезон 5. Эксперимент Франкенштейна

Черепашки-ниндзя. Сезон 5. Эксперимент Франкенштейна (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Черепашки-ниндзя. Сезон 5. Эксперимент Франкенштейна
Мультфильм21 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Отважные черепашки Леонардо, Рафаэль, Донателло и Микеланджело защищают улицы Нью-Йорка от преступников и злодеев в современной трехмерной версии культового мультсериала 1980-х. В каждой серии вас ждут новые приключения, зрелищные ниндзя-сражения и отличный юмор.

Страна
США, Франция
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Черепашки-ниндзя. Сезон 5. Эксперимент Франкенштейна»