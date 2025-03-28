Черепашки-ниндзя: Погром мутантов (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
«Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» 2023 года — мультфильм-перезапуск, представляющий четырех пресмыкающихся защитников Нью-Йорка как зумеров, одержимых соцсетями, мечтающих о стендапе и увлеченных мангой.
Лео, Раф, Майки и Донни выбираются из канализационных глубин, мечтая стать героями Нью-Йорка. Они стремятся завоевать признание людей и жить обычной жизнью, посещая школу. Но появление армии мутантов под предводительством Суперфлая рушит их планы. Черепашки объединяются с Эйприл О’Нил, чтобы дать отпор врагам. Их путь — попытка доказать, что они достойны быть защитниками города, а не какими-то изгоями. Противостояние становится их проверкой на прочность и сплоченность.
Мультфильм «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» смотрится на одном дыхании благодаря бунтарскому духу, ностальгии по 90-м, добродушному юмору и подростковому взгляду на персонажей. Визуал выделяется схематичной, карикатурной графикой, словно созданной школьником с богатой фантазией.
СтранаСША, Япония, Канада
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения, Криминал, Фэнтези
Время99 мин / 01:39
