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Чемпионат мира по скоростному спуску на коньках. Moсква, 2011

Чемпионат мира по скоростному спуску на коньках. Moсква, 2011 (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Чемпионат мира по скоростному спуску на коньках. Moсква, 2011
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Сюжет

Представьте такую картину. Нескольких известных и жестких хоккеистов мирового класса, возбужденная атмосфера, накал страстей, тонны стали, гигантская система охлаждения и тысячи квадратных метров замерзшей воды. Что это? Соревнования Crashed Ice, проводимые компанией Red Bull! Со времени первых соревнований, которые прошли в 2000 году, Сrashed Ice (соревнования по экстремальному слалому на коньках) стали одним из самых увлекательных в мире зимних видов спорта. Хоккейные асы спускаются на коньках вниз группами по четыре человека, плечом к плечу, стремясь вырвать победу. Вся трасса проходит с вертикальным уклоном, и на ней установлены шиканы, трамплины и препятствия в виде холмиков. Спортсменам разрешается толкаться, катиться по льду, делать рывки и вступать в стычки, но правила очень простые: побеждает тот, кто пришел вниз первым.

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