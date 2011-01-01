Чемпионат мира по скоростному спуску на коньках. Moсква, 2011 (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Представьте такую картину. Нескольких известных и жестких хоккеистов мирового класса, возбужденная атмосфера, накал страстей, тонны стали, гигантская система охлаждения и тысячи квадратных метров замерзшей воды. Что это? Соревнования Crashed Ice, проводимые компанией Red Bull! Со времени первых соревнований, которые прошли в 2000 году, Сrashed Ice (соревнования по экстремальному слалому на коньках) стали одним из самых увлекательных в мире зимних видов спорта. Хоккейные асы спускаются на коньках вниз группами по четыре человека, плечом к плечу, стремясь вырвать победу. Вся трасса проходит с вертикальным уклоном, и на ней установлены шиканы, трамплины и препятствия в виде холмиков. Спортсменам разрешается толкаться, катиться по льду, делать рывки и вступать в стычки, но правила очень простые: побеждает тот, кто пришел вниз первым.



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