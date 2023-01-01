Чемпион (фильм, 1994) смотреть онлайн
1994, Pentathlon
Боевик96 мин18+
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О фильме
Дольф Лундгрен в роли чемпиона Олимпийских Игр из ГДР Эрика Брогара, сбежавшего в Америку за два месяца до крушения Берлинской стены. Его отца убили агенты штази, а за ним самим они устраивают охоту в Америке. Навыки спортсмена-пятиборца ему очень пригодились.
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Рейтинг
5.9 КиноПоиск
4.3 IMDb
- БМРежиссёр
Брюс
Мэлмат
- Актёр
Дольф
Лундгрен
- ДСАктёр
Дэвид
Соул
- РКАктриса
Рени
Коулмэн
- РЭАктёр
Роджер
Э. Мосли
- ИДАктёр
Ивэн
Джеймс
- ДДАктёр
Дэвид
Драммонд
- ДРАктёр
Дэниэл
Риордан
- ФБАктёр
Филип
Брунс
- ДХАктёр
Джералд
Хопкинс
- ЭХАктёр
Эрик
Холланд
- ГДСценарист
Гэри
ДеВор
- УССценарист
Уильям
Стэдием
- БМСценарист
Брюс
Мэлмат
- ДМПродюсер
Дэн
Малмут
- Продюсер
Джейсон
Кларк
- МСОператор
Михаил
Суслов