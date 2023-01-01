Чемпион (фильм, 1994) смотреть онлайн

Дольф Лундгрен в роли чемпиона Олимпийских Игр из ГДР Эрика Брогара, сбежавшего в Америку за два месяца до крушения Берлинской стены. Его отца убили агенты штази, а за ним самим они устраивают охоту в Америке. Навыки спортсмена-пятиборца ему очень пригодились.





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