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Чемпион

Чемпион (фильм, 1994) смотреть онлайн

1994, Pentathlon
Боевик96 мин18+

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О фильме

Дольф Лундгрен в роли чемпиона Олимпийских Игр из ГДР Эрика Брогара, сбежавшего в Америку за два месяца до крушения Берлинской стены. Его отца убили агенты штази, а за ним самим они устраивают охоту в Америке. Навыки спортсмена-пятиборца ему очень пригодились.

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Страна
США
Жанр
Боевик
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.3 IMDb