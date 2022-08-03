Человек в футляре, человек в пальто и человек во фраке (фильм, 2005) смотреть онлайн
2005, Человек в футляре, человек в пальто и человек во фраке
Комедия93 мин12+
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О фильме
Герои комедии живут в среднем российском захолустье. Беликов, которого играет в непривычном для «смешного толстяка» серьезном амплуа Александров Семчев, приехал преподавать в тихий городок пение. А вокруг происходят такие чудные вещи, что и пером не описать.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ЭСРежиссёр
Элина
Суни
- АСАктёр
Александр
Семчев
- Актриса
Алиса
Гребенщикова
- ГЛАктриса
Галина
Лебедева
- ИДАктриса
Ирина
Домнинская
- МГАктёр
Михаил
Гусев
- ООАктриса
Ольга
Орлова
- ХПАктриса
Христина
Попандопуло
- ДСАктриса
Дарья
Селиверстова
- ВШАктёр
Вячеслав
Шелеметьев
- ЭССценарист
Элина
Суни
- АКОператор
Александр
Карюк
- ГКОператор
Геннадий
Карюк
- Композитор
Андрей
Суротдинов