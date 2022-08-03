Герои комедии живут в среднем российском захолустье. Беликов, которого играет в непривычном для «смешного толстяка» серьезном амплуа Александров Семчев, приехал преподавать в тихий городок пение. А вокруг происходят такие чудные вещи, что и пером не описать.

