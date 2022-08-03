Человек в футляре, человек в пальто и человек во фраке
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Человек в футляре, человек в пальто и человек во фраке

Человек в футляре, человек в пальто и человек во фраке (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, Человек в футляре, человек в пальто и человек во фраке
Комедия93 мин12+

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О фильме

Герои комедии живут в среднем российском захолустье. Беликов, которого играет в непривычном для «смешного толстяка» серьезном амплуа Александров Семчев, приехал преподавать в тихий городок пение. А вокруг происходят такие чудные вещи, что и пером не описать.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Человек в футляре, человек в пальто и человек во фраке»