Человек-паук: Паутина вселенных (фильм, 2023) смотреть онлайн

Спайдерменов много не бывает. «Человек-паук: Паутина вселенных» — мультфильм, впечатляющий дерзкой анимацией, целой толпой паучков и эмоциональным стержнем. Номинированный на "Оскар" экшен сочетает стили комиксов, акварели и 3D, создавая уникальный мир, где каждый кадр — как страница живого графического романа.



После первого приключения Майлз Моралес, уже освоивший паучьи способности, пытается балансировать между ролью защитника Нью-Йорка и жизнью школьника. Получается плохо: геройские миссии мешают учебе, а родители, не знающие о его секретной жизни, раздражаются из-за скрытности и рассеянности парня. Майлз мечтает вырваться из рутины земного мира и отправиться в путешествие по параллельным реальностям, где обитает Гвен Стейси, которую он не может забыть. Внезапно появившаяся Гвен уводит его в Цитадель Пауков — место, где собираются Люди-пауки из разных измерений, но девушка явно что-то скрывает…



«Человек-паук: Паутина вселенных» 2023 года бьет в цель энергией и душевностью, рисуя героя, который ищет свой путь в калейдоскопе миров. Кино познакомит вас с десятками вариаций Человека-паука, от Панка до Нуара, каждый со своим характером и стилем.

