Человек-паук: Паутина вселенных (фильм, 2023) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Спайдерменов много не бывает. «Человек-паук: Паутина вселенных» — мультфильм, впечатляющий дерзкой анимацией, целой толпой паучков и эмоциональным стержнем. Номинированный на "Оскар" экшен сочетает стили комиксов, акварели и 3D, создавая уникальный мир, где каждый кадр — как страница живого графического романа.
После первого приключения Майлз Моралес, уже освоивший паучьи способности, пытается балансировать между ролью защитника Нью-Йорка и жизнью школьника. Получается плохо: геройские миссии мешают учебе, а родители, не знающие о его секретной жизни, раздражаются из-за скрытности и рассеянности парня. Майлз мечтает вырваться из рутины земного мира и отправиться в путешествие по параллельным реальностям, где обитает Гвен Стейси, которую он не может забыть. Внезапно появившаяся Гвен уводит его в Цитадель Пауков — место, где собираются Люди-пауки из разных измерений, но девушка явно что-то скрывает…
«Человек-паук: Паутина вселенных» 2023 года бьет в цель энергией и душевностью, рисуя героя, который ищет свой путь в калейдоскопе миров. Кино познакомит вас с десятками вариаций Человека-паука, от Панка до Нуара, каждый со своим характером и стилем.
СтранаСША
ЖанрСемейный, Фантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
- КПРежиссёр
Кемп
Пауэрс
- ДТРежиссёр
Джастин
Томпсон
- ЖДРежиссёр
Жуакин
Душ Сантуш
- Актёр
Оскар
Айзек
- ДШАктёр
Джейсон
Шварцман
- ШМАктёр
Шамеик
Мур
- Актёр
Джейк
Джонсон
- ЛЛАктриса
Луна
Лорен Велес
- Актёр
Дэниэл
Калуя
- Актёр
Брайан
Тайри Генри
- Актриса
Хейли
Стайнфелд
- КСАктёр
Каран
Сони
- ИРАктриса
Исса
Рэй
- ДКСценарист
Дэйв
Каллахэм
- Сценарист
Фил
Лорд
- КМСценарист
Кристофер
Миллер
- Продюсер
Ави
Арад
- ББПродюсер
Брайан
Бендис
- ПОХудожник
Патрик
О’Кифи
- ДПКомпозитор
Дэниэл
Пембертон