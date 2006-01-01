Человек года (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Комик, всю жизнь развлекающий публику на ниве политической сатиры, сытый по горло тупыми памфлетами и неумными юморесками, решает кардинально изменить свою жизнь, баллотируется на пост президента и неожиданно для всех побеждает…



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