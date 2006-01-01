Человек года (фильм, 2006) смотреть онлайн
2006, Man of the Year
Триллеры, Мелодрамы110 мин12+
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Сюжет
Комик, всю жизнь развлекающий публику на ниве политической сатиры, сытый по горло тупыми памфлетами и неумными юморесками, решает кардинально изменить свою жизнь, баллотируется на пост президента и неожиданно для всех побеждает…
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Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Барри
Левинсон
- Актёр
Робин
Уильямс
- Актёр
Кристофер
Уокен
- Актриса
Лора
Линни
- Актёр
Льюис
Блэк
- Актёр
Джефф
Голдблюм
- Актёр
Дэвид
Алпей
- ФДАктриса
Фэйт
Дэниелс
- Актриса
Тина
Фей
- Актриса
Эми
Полер
- ДМАктёр
Даг
Мюррэй
- Сценарист
Барри
Левинсон
- ДСПродюсер
Дэвид
С. Робинсон
- ДДПродюсер
Джеймс
Дж. Робинсон
- ДКПродюсер
Дэвид
Коутсворт
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- БДМонтажёр
Блэр
Дэйли
- СВМонтажёр
Стивен
Вайсберг
- ДПОператор
Дик
Поуп
- ГРКомпозитор
Грэм
Ревелл