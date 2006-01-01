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Человек года

Человек года (фильм, 2006) смотреть онлайн

2006, Man of the Year
Триллеры, Мелодрамы110 мин12+

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Сюжет

Комик, всю жизнь развлекающий публику на ниве политической сатиры, сытый по горло тупыми памфлетами и неумными юморесками, решает кардинально изменить свою жизнь, баллотируется на пост президента и неожиданно для всех побеждает…

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Информация

Качество
SD
Жанры
Мелодрамы, Триллеры

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Человек года»

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