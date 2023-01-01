Часы для Веры
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Часы для Веры

Фильм Часы для Веры

2023, Часы для Веры
Мелодрама12+
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О фильме

Поездка на место строительства загородного дома оборачивается для Веры необычной находкой в виде женских часов времен Великой Отечественной войны. Надпись на обороте гласит: «Вере Комаровской от папы».

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Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Часы для Веры»