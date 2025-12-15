Фильм Частная жизнь Генриха VIII

Этот фильм рассказывает историю жизни одного из самых известных королей Англии Генриха VIII, а больше всего он стал известен необычным для христианина числом браков, некоторые из них заканчивались казнью бывшей супруги. Помимо своих жен Генрих VIII не гнушался и уничтожением своих политических противников, среди которых был и великий гуманист Томас Мор, а также церковной реформой, приведшей к появлению англиканской церкви. Генрих VIII был женат шесть раз.



Судьба его супруг заучивается английскими школьниками при помощи мнемонической фразы «развёлся – казнил – умерла – развёлся – казнил – пережила». От первых трёх браков у него было 10 детей, из которых выжило только трое – Мария от первого брака, Елизавета от второго и Эдуард от третьего. Все они впоследствии царствовали. Последние три брака Генриха были бездетными.

