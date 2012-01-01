Частная война (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, A Private War
Военные, Драмы105 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Молодой человек с синдромом Дауна, Зак по воле государства попадает в дом престарелых. Понимая, что ему там не место и мечтая о карьере рестлера, он совершает побег и встречает на своем пути рыбака Тайлера. У того свои причины уплыть куда подальше, и теперь они с Заком в одной лодке.
Частная война смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаВеликобритания, США
КачествоSD
ЖанрыВоенные, Драмы
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.7 IMDb
- МХРежиссёр
Мэтт
Хейнеман
- Актриса
Розамунд
Пайк
- ДДАктёр
Джейми
Дорнан
- Актёр
Стэнли
Туччи
- Актёр
Том
Холландер
- АМАктриса
Александра
Моэн
- ФМАктриса
Фэй
Марсей
- ДААктёр
Джесутасан
Антонитасан
- РСАктёр
Раман
Сринивасан
- НДАктриса
Наташа
Джейтилеке
- НААктриса
Никки
Амука-Бёрд
- МБСценарист
Мари
Бреннер
- МХПродюсер
Мэтт
Хейнеман
- Продюсер
Бэзил
Иваник
- ММПродюсер
Марисса
МакМахон
- МОХудожник
Майкл
О’Коннор
- РРОператор
Роберт
Ричардсон
- ХСКомпозитор
Х.
Скотт Салинас