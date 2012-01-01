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Частная война

Частная война (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, A Private War
Военные, Драмы105 мин18+

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Сюжет

Молодой человек с синдромом Дауна, Зак по воле государства попадает в дом престарелых. Понимая, что ему там не место и мечтая о карьере рестлера, он совершает побег и встречает на своем пути рыбака Тайлера. У того свои причины уплыть куда подальше, и теперь они с Заком в одной лодке.

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Информация

Страна
Великобритания, США
Качество
SD
Жанры
Военные, Драмы

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Частная война»

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