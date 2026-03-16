Фильм Чарулота

Чарулота, бездетная жена богатого бенгальского интеллектуала, живет в уединении своего просторного и красивого дома в Калькутте, а за окнами в это время дуют ветры перемен. Ее муж, Бхупати, воодушевленный Миллом и Бентэмом, тратит унаследованное состояние на цели свободы и равенства, издавая либеральный политический еженедельник на английском языке. Но у него нет времени на Чару, которой абсолютно нечем заняться в доме, обслуживаемом, как отлаженный механизм, множеством старых слуг.



И вот приезжает Амал, молодой и полный энергии племянник Бхупати. По инициативе Бхупати, между Амалом и Чару завязывается тесная дружба, основанная на общем интересе к литературе. Но под их интеллектуальными играми, однако, прячется более глубокая привязанность и потребность друг в друге, которые сначала они оба полностью не осознают и которые общество никогда не одобрит.

