Чарльз Дарвин и древо жизни (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Почему на свете так много разных видов животных, почему они именно так распространились по планете и почему их тела имеют такую форму? Причины удивительного многообразия живых существ объяснил человек, кардинально изменивший наш взгляд на мир и на наше место в нем. Этого человека звали Чарль�з Дарвин.



Чарльз Дарвин и древо жизни смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.