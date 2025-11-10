Чао Бамбино
Wink
Фильмы
Чао Бамбино

Фильм Чао Бамбино

2024, Ciao bambino
Драма, Мелодрама18+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

Чтобы помочь отцу выплатить старый долг, 19-летний Аттилио становится телохранителем молодой проститутки, но постепенно между ними рождается новое чувство.

Страна
Италия
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD

Рейтинг

6.7 IMDb