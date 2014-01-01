Calvin Harris - Live at the iTunes Festival (фильм, 2014) смотреть онлайн
8.62014, Calvin Harris - Live at the iTunes Festival
Концерты69 мин12+
Фильм в подписке «Коллекция «Концерты»»
Сюжет
Фестиваль iTunes — ежегодный музыкальный фестиваль, который пройдет в Лондоне в следующем месяце. Первый фестиваль прошел в 2007 году при поддержке компании Apple. Смотрите выступление Кельвина Харриса на фестивале iTunes в 2014 году.
Calvin Harris - Live at the iTunes Festival смот�реть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.