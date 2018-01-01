Wink
Был месяц май
Актёры и съёмочная группа фильма «Был месяц май»

Режиссёры

Марлен Хуциев

Режиссёр

Актёры

Пётр Тодоровский

Актёрстарший лейтенант Яковенко
Ришард Урбанович

Ryszard Urbanowicz
АктёрШтефан
Сергей Шакуров

АктёрМаргослин
Виктор Уральский

Актёр
Эугения Плешките

АктрисаГерта

Сценаристы

Григорий Бакланов

Сценарист

Продюсеры

Д. Аврутин

Продюсер

Художники

Леонид Перцев

Художник
Владимир Коровин

Художник