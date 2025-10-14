В фильме рассказана история бедняка Хельге. Он женат — у него молодая жена Эльфрида, которая только недавно родила ему дочку. Чтобы прокормить семью, Хельге работает батраком у хозяина. Но денег всё равно не хватает. Тогда Хельге решается на отчаянный шаг — тайком зарезать хозяйского бычка и выручить деньги за его мясо. Но об этом его деле узнают, и за воровство Хельге получает слишком большой тюремный срок.

