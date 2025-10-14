О фильме
В фильме рассказана история бедняка Хельге. Он женат — у него молодая жена Эльфрида, которая только недавно родила ему дочку. Чтобы прокормить семью, Хельге работает батраком у хозяина. Но денег всё равно не хватает. Тогда Хельге решается на отчаянный шаг — тайком зарезать хозяйского бычка и выручить деньги за его мясо. Но об этом его деле узнают, и за воровство Хельге получает слишком большой тюремный срок.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.1 IMDb
- СНРежиссёр
Свен
Нюквист
- Актёр
Стеллан
Скарсгард
- ЭФАктриса
Эва
Фрёлинг
- ЭЮАктёр
Эрланд
Юзефсон
- Актёр
Макс
фон Сюдов
- ЛУАктриса
Лив
Ульман
- БГАктёр
Бьёрн
Гранат
- БГАктёр
Бьёрн
Густафссон
- ЛЮАктёр
Леннарт
Юльстрём
- ХЮАктёр
Хельге
Юрдаль
- АПАктриса
Агнета
Прютц
- РВАктёр
Рикард
Вольф
- ДБАктёр
Дж.Е.
Бюкейр
- СНАктёр
Свен
Нюквист
- ХШАктёр
Хенрик
Шильдт
- СНСценарист
Свен
Нюквист
- ДДПродюсер
Джин
Думэниен
- ДБПродюсер
Дж.Е.
Бюкейр
- КОПродюсер
Клас
Олофссон
- СНОператор
Свен
Нюквист