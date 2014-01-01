Буря
Wink
Фильмы
Буря

Фильм Буря

2014, The Tempest
Драма, Комедия16+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

Просперо, герцог Миланский, узурпированный и изгнанный собственным братом, правит заколдованным островом. Его утешает дочь Миранда, а служат ему дух Ариэль и уродливый раб Калибан. Когда Просперо вызывает шторм, чтобы уничтожить своего вероломного брата и его сообщников, давно задуманная месть наконец-то кажется достижимой.

Буря покупка билетов в кино онлайн

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD

Рейтинг