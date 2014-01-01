Фильм Буря

О фильме
Просперо, герцог Миланский, узурпированный и изгнанный собственным братом, правит заколдованным островом. Его утешает дочь Миранда, а служат ему дух Ариэль и уродливый раб Калибан. Когда Просперо вызывает шторм, чтобы уничтожить своего вероломного брата и его сообщников, давно задуманная месть наконец-то кажется достижимой.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Драма
КачествоFull HD
- ДХРежиссёр
Джереми
Херрин
- ТФАктёр
Тревор
Фокс
- УМАктёр
Уильям
Мэннеринг
- Актёр
Роджер
Аллам
- ПДАктёр
Пип
Донахи
- ДБАктёр
Джейсон
Бохэн
- ДГАктёр
Джеймс
Гарнон
- ПХАктёр
Питер
Хэмилтон Дайер
- СКАктёр
Сэм
Кокс
- Актриса
Джесси
Бакли
- ДДАктёр
Джошуа
Джеймс
- УШСценарист
Уильям
Шекспир
- ДДПродюсер
Доминик
Дромгул
- СЭМонтажёр
Стив
Эвели
- СУКомпозитор
Стивен
Уорбек