Бунтарь 4
Wink
Фильмы
Бунтарь 4

Бунтарь 4 (фильм, 2025) смотреть онлайн

2025, Baaghi 4
Боевик, Триллер18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Ронни выходит из комы после страшной аварии и уверяет, что с ним была его возлюбленная Алиша. Однако его старший брат Джиту и другие близкие считают, что девушки не существует, и Ронни её выдумал. Несмотря на противоречия Ронни продолжает поиски, и однажды он случайно встречает тётю Алиши.

Страна
Индия
Жанр
Боевик, Драма, Триллер

Рейтинг

2.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бунтарь 4»