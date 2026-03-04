Бунтарь 4 (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, Baaghi 4
Боевик, Триллер18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Ронни выходит из комы после страшной аварии и уверяет, что с ним была его возлюбленная Алиша. Однако его старший брат Джиту и другие близкие считают, что девушки не существует, и Ронни её выдумал. Несмотря на противоречия Ронни продолжает поиски, и однажды он случайно встречает тётю Алиши.
Рейтинг
2.5 IMDb
- ХРежиссёр
Харша
- ТШАктёр
Тайгер
Шрофф
- СДАктёр
Санджай
Датт
- СБАктриса
Сонам
Баджва
- ШТАктёр
Шреяс
Талпаде
- ПШАктёр
Паван
Шанкар
- УЛАктёр
Упендра
Лимае
- ССАктёр
Саурабх
Сачдева
- СЛАктёр
Судеш
Лехри
- МТАктёр
Махеш
Такур
- ШАктриса
Шиба
- ААктриса
Анурадха
- СКАктёр
Сахарш
Кумар Шукла
- РАСценарист
Раджат
Арора
- СНСценарист
Саджид
Надиадвала
- СНПродюсер
Саджид
Надиадвала
- ББПродюсер
Бхарат
Бохра
- ДДПродюсер
Дипти
Джиндал
- ШАКомпозитор
Шрей
Анджания