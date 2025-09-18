Осень 1944 года. Арденские леса. Семеро измотанных германских солдат находят убежище в противотанковом бункере, затерянном в глухом лесу. Кое-что в крепости оказалось необычным — старик-охранник и его напарник, молодой новобранец, были единственными обитателями этого огромного сооружения. Вскоре солдаты находят запутанную сеть туннелей под бункером.

