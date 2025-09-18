Бункер (фильм, 2001) смотреть онлайн
2001, The Bunker
Ужасы, Военный18+
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О фильме
Осень 1944 года. Арденские леса. Семеро измотанных германских солдат находят убежище в противотанковом бункере, затерянном в глухом лесу. Кое-что в крепости оказалось необычным — старик-охранник и его напарник, молодой новобранец, были единственными обитателями этого огромного сооружения. Вскоре солдаты находят запутанную сеть туннелей под бункером.
СтранаВеликобритания
ЖанрВоенный, Ужасы
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.4 IMDb