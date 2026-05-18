Булгаков. Тайна мастера
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Булгаков. Тайна мастера

Фильм Булгаков. Тайна мастера

2025, Булгаков. Тайна мастера
Документальный, Биография12+
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О фильме

Исследование мистической связи бессмертного романа «Мастер и Маргарита» с личностью Михаила Булгакова. Роман, по мнению создателей, в какой-то момент перестал быть авторским текстом и начал диктовать свою волю творцу, вмешиваясь в его любовь, отношения с властью и даже приближая роковой финал. Вымысел, по версии команды, необъяснимо превращался в реальность, а пророчества книги сбывались в судьбе самого Булгакова, заставляя задуматься: кто же на самом деле управлял пером — человек или его бессмертное творение.

Страна
Россия
Жанр
Документальный, Биография
Качество
Full HD

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