Wink
Фильмы
Бухта Бэррона
Актёры и съёмочная группа фильма «Бухта Бэррона»

Актёры и съёмочная группа фильма «Бухта Бэррона»

Режиссёры

Эван Ари Кельман

Эван Ари Кельман

Evan Ari Kelman
Режиссёр

Актёры

Дэнни Мастроджорджо

Дэнни Мастроджорджо

Danny Mastrogiorgio
АктёрForeman Ray
Бриттани Сноу

Бриттани Сноу

Brittany Snow
АктрисаJackie
Хеймиш Линклейтер

Хеймиш Линклейтер

Hamish Linklater
АктёрLyle
Кристиан Конвери

Кристиан Конвери

Christian Convery
АктёрEthan
Марк Менчака

Марк Менчака

Marc Menchaca
АктёрChief Alberts
Трэмелл Тиллман

Трэмелл Тиллман

Tramell Tillman
АктёрFelix
Кристина Клебе

Кристина Клебе

Kristina Klebe
АктрисаOfficer Parker
Рауль Кастильо

Рауль Кастильо

Raúl Castillo
АктёрNavarro
Гаррет Хедлунд

Гаррет Хедлунд

Garrett Hedlund
АктёрCaleb
Стивен Лэнг

Стивен Лэнг

Stephen Lang
АктёрBenji

Сценаристы

Эван Ари Кельман

Эван Ари Кельман

Evan Ari Kelman
Сценарист

Продюсеры

Рафаэль Альфредо Гуевара

Рафаэль Альфредо Гуевара

Rafael Alfredo Guevara
Продюсер
Колин Котес

Колин Котес

Colin Coates
Продюсер
Джейсон Майкл Берман

Джейсон Майкл Берман

Jason Michael Berman
Продюсер
Джордан Бекман

Джордан Бекман

Jordan Beckerman
Продюсер

Художники

Бриттани Лоар

Бриттани Лоар

Brittany Loar
Художница
Фелиша Мауну

Фелиша Мауну

Felicia Maunu
Художница
Джордан Крокетт

Джордан Крокетт

Jordan Crockett
Художник

Монтажёры

Ханна А. Парк

Ханна А. Парк

Hanna Park
Монтажёр

Композиторы

Гэвин Бривик

Гэвин Бривик

Gavin Brivik
Композитор
Джеймс Ньюберри

Джеймс Ньюберри

James Newberry
Композитор