Фильм Бухта Бэррона
2024, Barron's Cove
Триллер, Драма18+
Смотрите в кинотеатрах
О фильме
После гибели сына в результате несчастного случая Калеб, мужчина со склонностью к насилию, погружается в глубокое горе. Спустя месяцы после трагедии мужчина, не смирившись с утратой, убеждён, что истинный виновник остался безнаказанным. Он решает взять дело в свои руки и похищает мальчика, причастного к происшествию. Калеб объявлен в розыск, и ситуацию обостряет то, что похищенный мальчик — сын влиятельного политика.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ЭАРежиссёр
Эван
Ари Кельман
- ДМАктёр
Дэнни
Мастроджорджо
- БСАктриса
Бриттани
Сноу
- Актёр
Хеймиш
Линклейтер
- ККАктёр
Кристиан
Конвери
- ММАктёр
Марк
Менчака
- ТТАктёр
Трэмелл
Тиллман
- ККАктриса
Кристина
Клебе
- РКАктёр
Рауль
Кастильо
- ГХАктёр
Гаррет
Хедлунд
- СЛАктёр
Стивен
Лэнг
- ЭАСценарист
Эван
Ари Кельман
- РАПродюсер
Рафаэль
Альфредо Гуевара
- ККПродюсер
Колин
Котес
- ДМПродюсер
Джейсон
Майкл Берман
- ДБПродюсер
Джордан
Бекман
- БЛХудожница
Бриттани
Лоар
- ФМХудожница
Фелиша
Мауну
- ДКХудожник
Джордан
Крокетт
- ХАМонтажёр
Ханна
А. Парк
- ГБКомпозитор
Гэвин
Бривик
- ДНКомпозитор
Джеймс
Ньюберри