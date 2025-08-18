Фильм Бухта Бэррона

Бухта Бэррона
2024, Barron's Cove
Триллер, Драма18+
После гибели сына в результате несчастного случая Калеб, мужчина со склонностью к насилию, погружается в глубокое горе. Спустя месяцы после трагедии мужчина, не смирившись с утратой, убеждён, что истинный виновник остался безнаказанным. Он решает взять дело в свои руки и похищает мальчика, причастного к происшествию. Калеб объявлен в розыск, и ситуацию обостряет то, что похищенный мальчик — сын влиятельного политика.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бухта Бэррона»