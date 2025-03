Bryan Adams - Live at Wembley Stadium (фильм, 1996) смотреть онлайн

Сюжет

Билеты на концерт Брайана Адамса на стадионе Уэмбли, прошедшего 27 июля 1996 года в рамках тура 18 ‘Til I Die в поддержку одноименного мультиплатинового альбома, были распроданы. Музыканта встретила аудитория в более чем 70 тысяч человек. Альбом 18 ‘Til I Die был выпущен несколькими неделями ранее, занял первое место в рейтинге музыкальных альбомов UK Albums Chart и вошел в пятерку лучших альбомов в рейтингах Европы. В начале концерта прозвучал первый хит из альбома The Only Thing That Looks Good On Me Is You, подготовивший фанатов к энергичному и полному хитов представлению, принятому с бурным восторгом. Теперь запись этого легендарного концерта впервые доступна для поклонников Брайана Адамса.



