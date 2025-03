Bryan Adams - Live At Slane Castle (фильм, 2000) смотреть онлайн

Сюжет

Bryan Adams вызывает восторг аудитории, исполняя в по-настоящему магическом ирландском концертном зале Slane Castle все свои хиты, в том числе ‘Everything I Do’, ‘Summer of 69’, ‘Back To You’, ‘It’s Only Love’ и ‘When You’re Gone’ со специальной гостьей Melanie C. Режиссер фильма – титулованный Hamish Hamilton.



