Бруно против Тайсона (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Документальный проект о двух великих боксерах — Майке Тайсоне и Фрэнке Бруно. Фильм покажет взлеты и падения спортсменов и, конечно же, расскажет о их знаменитом противостоянии. «Бруно против Тайсона» пора�дует как и преданных фанатов спорта, так и неофитов, которые хотят больше знать о том, из каких событий и поступков складываются настоящие легенды индустрии.



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