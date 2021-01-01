Бруно против Тайсона
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Бруно против Тайсона
2021, Bruno vs. Tyson
Документальные84 мин18+

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Бруно против Тайсона (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Документальный проект о двух великих боксерах — Майке Тайсоне и Фрэнке Бруно. Фильм покажет взлеты и падения спортсменов и, конечно же, расскажет о их знаменитом противостоянии. «Бруно против Тайсона» порадует как и преданных фанатов спорта, так и неофитов, которые хотят больше знать о том, из каких событий и поступков складываются настоящие легенды индустрии.

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.2 IMDb