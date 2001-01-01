Bruce Springsteen & The E Street Band - Live in Barcelona
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Bruce Springsteen & The E Street Band - Live in Barcelona

Bruce Springsteen & The E Street Band - Live in Barcelona (фильм, 2001) смотреть онлайн

2001, Bruce Springsteen & The E Street Band - Live in Barcelona
Концерты177 мин12+
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Сюжет

Концерт в Барселоне был записан в 2002 году, частично транслировался на канале CBS и исполнялся перед фанатами, которым лучше всего подходит описание «безумно сумасшедшие». Этот концерт — совместное выступление E Street Band с новой участницей коллектива Сузи Тайрелл, которые выложились на полную в рамках тура в поддержку альбома The Rising. Это первый концерт Спрингстина, который был полностью записан и выпущен в аудио- или видео-формате.

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