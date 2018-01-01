Wink
Фильмы
Бродяга
Актёры и съёмочная группа фильма «Бродяга»

Актёры и съёмочная группа фильма «Бродяга»

Режиссёры

Крис Уолас

Крис Уолас

Chris Walas
Режиссёр

Актёры

Тедди Уилсон

Тедди Уилсон

Teddy Wilson
АктёрX-Rays
Коллин Кэмп

Коллин Кэмп

Colleen Camp
АктрисаJudy Dansig
Митци Кэптчер

Митци Кэптчер

Mitzi Kapture
АктрисаEdie Roberts
Стюарт Пэнкин

Стюарт Пэнкин

Stuart Pankin
АктёрMr. Feemster
Билл Пэкстон

Билл Пэкстон

Bill Paxton
АктёрGraham Krakowski

Сценаристы

Ричард Джеффрис

Ричард Джеффрис

Richard Jefferies
Сценарист

Продюсеры

Рэнди Ауэрбах

Рэнди Ауэрбах

Randy Auerbach
Продюсер
Джиллиан Ричардсон

Джиллиан Ричардсон

Gillian Richardson
Продюсер
Мэл Брукс

Мэл Брукс

Mel Brooks
Продюсер

Художники

Кэтерин Довер

Кэтерин Довер

Katherine Dover
Художница
Эндрю Бернард

Эндрю Бернард

Andrew Bernard
Художник
Эрик Фрайзер

Эрик Фрайзер

Eric Fraser
Художник
Майкл С. Болтон

Майкл С. Болтон

Michael S. Bolton
Художник

Монтажёры

Джей Игнашевски

Джей Игнашевски

Jay Ignaszewski
Монтажёр

Композиторы

Кристофер Янг

Кристофер Янг

Christopher Young
Композитор