Бродяга (фильм, 1992) смотреть онлайн

1992, The Vagrant
Ужасы, Триллер18+

О фильме

Скромный безобидный менеджер Грэм Краковски покупает дом, а вместе с ним и целую кучу неприятностей. Рядом с домом обитает отталкивающего вида бродяга. Этот антисоциальный тип все время мешает жить новому домовладельцу. А тут еще начинаются странные убийства, в которых полиция обвиняет служащего...

Страна
Франция, США
Жанр
Комедия, Ужасы, Триллер

