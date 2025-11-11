Бриллианты
Wink
Фильмы
Бриллианты

Бриллианты (фильм, 1999) смотреть онлайн

1999, Diamonds
Комедия, Детектив12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Стареющий чемпион по боксу Гарри Агенски живет забытый всеми, больше всего боясь умереть нищим в каком-нибудь доме для престарелых. Неожиданный визит сына и внука дает ему шанс покончить со своими страхами.

Гарри уговаривает своих гостей отвезти его в Рино, где он много лет назад спрятал свой гонорар за поединок - 13 бриллиантов. Не особо веря историям хитрого деда, компания отправляется в путь, не предполагая, какие приключения ждут их впереди…

Страна
Германия, США
Жанр
Комедия, Детектив

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бриллианты»