Бриллианты (фильм, 1999) смотреть онлайн
1999, Diamonds
Комедия, Детектив12+
О фильме
Стареющий чемпион по боксу Гарри Агенски живет забытый всеми, больше всего боясь умереть нищим в каком-нибудь доме для престарелых. Неожиданный визит сына и внука дает ему шанс покончить со своими страхами.
Гарри уговаривает своих гостей отвезти его в Рино, где он много лет назад спрятал свой гонорар за поединок - 13 бриллиантов. Не особо веря историям хитрого деда, компания отправляется в путь, не предполагая, какие приключения ждут их впереди…
6.2 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ДМРежиссёр
Джон
Мэллори Ашер
- КДАктёр
Кирк
Дуглас
- Актёр
Дэн
Эйкройд
- КОАктёр
Корбин
Оллред
- Актриса
Лорен
Бэколл
- КФАктёр
Курт
Фуллер
- ДМАктриса
Дженни
МакКарти
- МОАктриса
Мэрайя
О’Брайэн
- ДЧАктриса
Джун
Чэдвик
- ЛТАктёр
Ли
Тергесен
- ВБАктёр
Вал
Бизольо
- АААктёр
Аллан
Аарон Кац
- РКАктёр
Рой
Конрад
- Актёр
Джон
Лэндис
- ДБАктриса
Джойс
Булифэнт
- РТАктриса
Ребекка
Торпе
- ПКАктриса
Памела
Коулмэн
- ЖКАктриса
Жаклин
Коллен
- КМАктриса
Карен
Мэл
- КРАктриса
Кристина
Робинетте
- ДРАктёр
Джеймс
Руссо
- ХСАктёр
Херб
Сантос мл.
- ААСценарист
Аллан
Аарон Кац
- РБПродюсер
Райнер
Бингер
- КТМонтажёр
Кэрролл
Тимоти О’Мира
- ДГКомпозитор
Джоэл
Голдсмит