Бриллианты (фильм, 1999) смотреть онлайн

Стареющий чемпион по боксу Гарри Агенски живет забытый всеми, больше всего боясь умереть нищим в каком-нибудь доме для престарелых. Неожиданный визит сына и внука дает ему шанс покончить со своими страхами.



Гарри уговаривает своих гостей отвезти его в Рино, где он много лет назад спрятал свой гонорар за поединок - 13 бриллиантов. Не особо веря историям хитрого деда, компания отправляется в путь, не предполагая, какие приключения ждут их впереди…

