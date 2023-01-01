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Брегенцский фестиваль: Риголетто
Актёры и съёмочная группа фильма «Брегенцский фестиваль: Риголетто»

Актёры и съёмочная группа фильма «Брегенцский фестиваль: Риголетто»

Режиссёры

Филипп Штёльцль

Филипп Штёльцль

Philipp Stölzl
Режиссёр
Феликс Брайзах

Феликс Брайзах

Felix Breisach
Режиссёр

Актёры

Стивен Костелло

Стивен Костелло

Stephen Costello
АктёрDer Herzog von Mantua
Владимир Стоянов

Владимир Стоянов

Vladimir Stoyanov
АктёрRigoletto
Мелисса Пети

Мелисса Пети

Mélissa Petit
АктрисаGilda
Миклош Себештьен

Миклош Себештьен

Miklós Sebestyèn
АктёрSparafucile
Катрин Вундсэм

Катрин Вундсэм

Katrin Wundsam
АктрисаMaddalena / Giovanna
Костас Сморигинас

Костас Сморигинас

Kostas Smoriginas
АктёрDer Graf von Monterone
Вольфганг Стефан Швайгер

Вольфганг Стефан Швайгер

Wolfgang Stefan Schwaiger
АктёрMarullo

Сценаристы

Виктор Гюго

Виктор Гюго

Victor Hugo
Сценарист

Художники

Филипп Штёльцль

Филипп Штёльцль

Philipp Stölzl
Художник
Кати Маурер

Кати Маурер

Художница