WinkФильмыБрегенцский фестиваль: РиголеттоАктёры и съёмочная группа фильма «Брегенцский фестиваль: Риголетто»
Актёры и съёмочная группа фильма «Брегенцский фестиваль: Риголетто»
Актёры
АктёрDer Herzog von Mantua
Стивен КостеллоStephen Costello
АктёрRigoletto
Владимир СтояновVladimir Stoyanov
АктрисаGilda
Мелисса ПетиMélissa Petit
АктёрSparafucile
Миклош СебештьенMiklós Sebestyèn
АктрисаMaddalena / Giovanna
Катрин ВундсэмKatrin Wundsam
АктёрDer Graf von Monterone
Костас СморигинасKostas Smoriginas
АктёрMarullo