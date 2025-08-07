Братья (фильм, 2007) смотреть онлайн

Комедийный фильм «Братья» 2007 года — история двух неудачников, мечтающих стать рэперами.



Пит и Лэнни — белые парни из благополучного пригорода, которые решают, что для того, чтобы прорваться в мир рэпа, им не хватает лишь 10 тысяч долларов на студийную запись. Не имея ни таланта, ни опыта, друзья решают заработать нужную сумму, ступив на скользкую дорожку криминала. Их попытки ограблений оказываются столь же неуклюжими, как и их рэп-тексты, но Пит и Лэнни не отчаиваются — они по-прежнему верят в себя и идут за своей мечтой.



«Братья» — фильм, который остроумно высмеивает стереотипы о гангста-культуре. Он понравится тем, кто ценит легкие комедии о поиске себя.

