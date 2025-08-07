Братья
Wink
Фильмы
Братья

Братья (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, The Bros.
Комедия18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Комедийный фильм «Братья» 2007 года — история двух неудачников, мечтающих стать рэперами.

Пит и Лэнни — белые парни из благополучного пригорода, которые решают, что для того, чтобы прорваться в мир рэпа, им не хватает лишь 10 тысяч долларов на студийную запись. Не имея ни таланта, ни опыта, друзья решают заработать нужную сумму, ступив на скользкую дорожку криминала. Их попытки ограблений оказываются столь же неуклюжими, как и их рэп-тексты, но Пит и Лэнни не отчаиваются — они по-прежнему верят в себя и идут за своей мечтой.

«Братья» — фильм, который остроумно высмеивает стереотипы о гангста-культуре. Он понравится тем, кто ценит легкие комедии о поиске себя.

Страна
США
Жанр
Комедия

Рейтинг

2.8 IMDb