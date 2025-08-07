Братья (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, The Bros.
Комедия18+
О фильме
Комедийный фильм «Братья» 2007 года — история двух неудачников, мечтающих стать рэперами.
Пит и Лэнни — белые парни из благополучного пригорода, которые решают, что для того, чтобы прорваться в мир рэпа, им не хватает лишь 10 тысяч долларов на студийную запись. Не имея ни таланта, ни опыта, друзья решают заработать нужную сумму, ступив на скользкую дорожку криминала. Их попытки ограблений оказываются столь же неуклюжими, как и их рэп-тексты, но Пит и Лэнни не отчаиваются — они по-прежнему верят в себя и идут за своей мечтой.
«Братья» — фильм, который остроумно высмеивает стереотипы о гангста-культуре. Он понравится тем, кто ценит легкие комедии о поиске себя.
Рейтинг
2.8 IMDb
- ДФРежиссёр
Джонатан
Фигг
- ДХАктёр
Джимми
Харт
- ВААктёр
Ванилла
Айс
- ДТАктёр
Джон
Тиндел
- ШОАктёр
Шакил
О’Нил
- ШОАктёр
Шон
О’Тул
- ДФАктёр
Джон
Фреда
- ДСАктёр
Дэннис
Скотт
- ХВАктёр
Хоаким
Висе
- ДФАктёр
Джои
Фатон
- ДФСценарист
Джонатан
Фигг
- СДПродюсер
Скотт
Дюпон
- ДТПродюсер
Джон
Тиндел
- ДФПродюсер
Джонатан
Фигг
- ЛШХудожница
Лона
Штеле
- ДФМонтажёр
Джонатан
Фигг
- КАКомпозитор
Кэйс
Ал-Атракчи