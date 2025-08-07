Братья (фильм, 2001) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
Комедийная драма «Братья» — фильм 2001 года о дружбе, которая помогает справляться с любыми трудностями.
Терри, Джексон, Брайан и Деррик вместе с самого детства. У мужчин нет друг от друга секретов, и они готовы обсуждать любые темы — от отношений с женщинами до карьеры. Кажется, у каждого из них есть все, что нужно для счастья, но внутренние страхи и сомнения не отпускают их. Джексон встречает Дэниз — женщину, которая кажется ему идеальной, но он боится сделать последний шаг. Брайан, напротив, избегает серьезных отношений. Деррик сталкивается с кризисом в браке, а Терри вынужден решать, что для него важнее — дружба или собственные принципы.
Фильм «Братья» говорит на темы, близкие каждому: отношения, страх перед обязательствами и взрослением. При этом картине удается выдерживать легкий ироничный тон. Если вы ищете кино, которое и развлечет, и даст пищу для размышлений, то это оно.
