WinkДетямБратья Супер Марио в киноАктёры и съёмочная группа фильма «Братья Супер Марио в кино»
Актёры и съёмочная группа фильма «Братья Супер Марио в кино»
Актёры
АктёрMario
Крис ПраттChris Pratt
АктёрLuigi
Чарли ДэйCharlie Day
АктрисаPrincess Peach
Аня Тейлор-ДжойAnya Taylor-Joy
АктёрBowser
Джек БлэкJack Black
АктёрToad
Кигэн-Майкл КиKeegan-Michael Key
АктёрDonkey Kong
Сет РогенSeth Rogen
АктёрCranky Kong
Фред АрмисенFred Armisen
АктёрSpike
Себастьян МанискалкоSebastian Maniscalco
АктёрKamek
Кевин Майкл РичардсонKevin Michael Richardson
АктрисаLuma
Джорджина КордоваGeorgina Cordova
АктёрPenguin King
Хари ПэйтонKhary Payton
АктёрMario's Dad / Giuseppe
Чарльз МартинеCharles Martinet
АктёрUncle Tony
Рино РоманоRino Romano
АктёрUncle Arthur
Джон Ди МаджиоJohn Di Maggio
АктрисаMario's Mom