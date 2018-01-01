Wink
Братья Супер Марио в кино
Актёры и съёмочная группа фильма «Братья Супер Марио в кино»

Режиссёры

Аарон Хорват

Aaron Horvath
Режиссёр
Михаэль Еленик

Michael Jelenic
Режиссёр

Актёры

Крис Пратт

Chris Pratt
АктёрMario
Чарли Дэй

Charlie Day
АктёрLuigi
Аня Тейлор-Джой

Anya Taylor-Joy
АктрисаPrincess Peach
Джек Блэк

Jack Black
АктёрBowser
Кигэн-Майкл Ки

Keegan-Michael Key
АктёрToad
Сет Роген

Seth Rogen
АктёрDonkey Kong
Фред Армисен

Fred Armisen
АктёрCranky Kong
Себастьян Манискалко

Sebastian Maniscalco
АктёрSpike
Кевин Майкл Ричардсон

Kevin Michael Richardson
АктёрKamek
Джорджина Кордова

Georgina Cordova
АктрисаLuma
Хари Пэйтон

Khary Payton
АктёрPenguin King
Чарльз Мартине

Charles Martinet
АктёрMario's Dad / Giuseppe
Рино Романо

Rino Romano
АктёрUncle Tony
Джон Ди Маджио

John Di Maggio
АктёрUncle Arthur
Джессика ДиЧикко

Jessica DiCicco
АктрисаMario's Mom

Сценаристы

Сигэру Миямото

Shigeru Miyamoto
Сценарист

Продюсеры

Синья Такахаси

Shinya Takahashi
Продюсер
Келли Лэйк

Kelly Lake
Продюсер
Кристофер Меледандри

Christopher Meledandri
Продюсер
Сигэру Миямото

Shigeru Miyamoto
Продюсер

Художники

Гийом Аретос

Guillaume Aretos
Художник

Монтажёры

Эрик Осмонд

Eric E. Osmond
Монтажёр

Композиторы

Кодзи Кондо

Koji Kondo
Композитор
Брайан Тайлер

Brian Tyler
Композитор