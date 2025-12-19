Братья Супер Марио в кино (фильм, 2023) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Анимационный фильм «Братья Супер Марио в кино» 2023 года — яркое приключение по мотивам знаменитой серии видеоигр, где двое не самых удачливых водопроводчиков внезапно становятся спасителями королевства.
Марио и Луиджи только что открыли собственную сантехническую компанию. В ожидании первых серьезных клиентов братья решают устранить коммунальную аварию в Бруклине, но, спустившись в канализацию, через телепортационную трубу попадают в другой мир. Марио очутился в Грибном королевстве, где правит принцесса Пич. Луиджи же переместило в мрачные владения Боузера. Злой правитель черепах купа мечтает жениться на Пич, а в случае ее отказа грозит уничтожить королевство с помощью Суперзвезды. Чтобы спасти брата и остановить Боузера, Марио объединяется с принцессой и Тоадом и отправляется навстречу приключениям.
«Братья Супер Марио в кино» — мультфильм для тех, кто вырос на играх Nintendo: здесь множество узнаваемых миров, персонажей и «пасхалок». Но если вы не фанат видеоигр, не беда — фильм отлично работает и как семейное кино о двух братьях, которые постоянно ошибаются, спорят и боятся, но все равно раз за разом прыгают в трубу, если на той стороне кому-то нужна помощь.
СтранаСША, Япония
ЖанрКомедия, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
- АХРежиссёр
Аарон
Хорват
- МЕРежиссёр
Михаэль
Еленик
- Актёр
Крис
Пратт
- ЧДАктёр
Чарли
Дэй
- Актриса
Аня
Тейлор-Джой
- Актёр
Джек
Блэк
- Актёр
Кигэн-Майкл
Ки
- Актёр
Сет
Роген
- Актёр
Фред
Армисен
- СМАктёр
Себастьян
Манискалко
- Актёр
Кевин
Майкл Ричардсон
- ДКАктриса
Джорджина
Кордова
- ХПАктёр
Хари
Пэйтон
- ЧМАктёр
Чарльз
Мартине
- РРАктёр
Рино
Романо
- ДДАктёр
Джон
Ди Маджио
- ДДАктриса
Джессика
ДиЧикко
- СМСценарист
Сигэру
Миямото
- СТПродюсер
Синья
Такахаси
- КЛПродюсер
Келли
Лэйк
- Продюсер
Кристофер
Меледандри
- СМПродюсер
Сигэру
Миямото
- ГАХудожник
Гийом
Аретос
- ЭОМонтажёр
Эрик
Осмонд
- КККомпозитор
Кодзи
Кондо
- БТКомпозитор
Брайан
Тайлер