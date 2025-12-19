Братья Супер Марио в кино (фильм, 2023) смотреть онлайн

Анимационный фильм «Братья Супер Марио в кино» 2023 года — яркое приключение по мотивам знаменитой серии видеоигр, где двое не самых удачливых водопроводчиков внезапно становятся спасителями королевства.



Марио и Луиджи только что открыли собственную сантехническую компанию. В ожидании первых серьезных клиентов братья решают устранить коммунальную аварию в Бруклине, но, спустившись в канализацию, через телепортационную трубу попадают в другой мир. Марио очутился в Грибном королевстве, где правит принцесса Пич. Луиджи же переместило в мрачные владения Боузера. Злой правитель черепах купа мечтает жениться на Пич, а в случае ее отказа грозит уничтожить королевство с помощью Суперзвезды. Чтобы спасти брата и остановить Боузера, Марио объединяется с принцессой и Тоадом и отправляется навстречу приключениям.



«Братья Супер Марио в кино» — мультфильм для тех, кто вырос на играх Nintendo: здесь множество узнаваемых миров, персонажей и «пасхалок». Но если вы не фанат видеоигр, не беда — фильм отлично работает и как семейное кино о двух братьях, которые постоянно ошибаются, спорят и боятся, но все равно раз за разом прыгают в трубу, если на той стороне кому-то нужна помощь.

