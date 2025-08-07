Брат (фильм, 2007) смотреть онлайн

Драматический фильм «Брат» 2007 года — работа итальянского режиссера Джованни Роббиано об опасном путешествии двух мужчин через Европу.



Молодой итальянец Антонио работает на мафиозного дона и получает задание — доставить дорогой автомобиль в Стокгольм, где его ждет криминальный авторитет из России. По пути Антонио знакомится с бывшим аргентинским боксером Карлосом, и это случайная встреча становится началом для неожиданной дружбы. Вместе мужчины пересекают Европу, делясь друг с другом историями и воспоминаниями, и поездка становится для обоих шансом на искупление.



Если вы ищете кино о том, как даже мимолетная встреча способна изменить человека,, то наверняка получите удовольствие, если решите смотреть «Брат».

