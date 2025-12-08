Фильм Брат воспевает брата

Брат воспевает брата
2025, Brother Verses Brother
Драма12+
О фильме

Два брата вечно спорят из-за разницы взглядов на жизнь: один стремится к любви и романтике, а другой хочет найти стабильное место работы. Вскоре браться приходится объединиться, чтобы найти в Сан-Франциско своего отца, поэта-битника.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
Full HD

