2022, Brahmastra Part One: Shiva
Боевик, Фэнтези166 мин12+
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Брахмастра, часть 1: Шива (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Легенды гласят, чтобрахмастра—самое мощное иточное оружие вистории человечества, которое всегда находит цель икоторое невозможно отразить. Ноиспользовать егоможно только разв жизни, поскольку ономожет уничтожить весь мир. Современный молодой человек поимени Шива обнаруживает всебе силу огня изагадочную связь сбрахмастрой.
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Рейтинг
- АМРежиссёр
Аян
Мукхерджи
- ДХРежиссёр
Дайн
Христов
- РКАктёр
Ранбир
Капур
- АБАктриса
Алиа
Бхатт
- АБАктёр
Амитабх
Баччан
- НААктёр
Нагарджуна
Акинени
- ШРАктёр
Шах
Рукх Кхан
- ПКАктёр
Прамод
Кумар
- ДКАктриса
Димпл
Кападиа
- РКАктёр
Раджеш
Калхан
- ХДСценарист
Хуссайн
Далал
- АМСценарист
Аян
Мукхерджи
- МДПродюсер
Марике
Десоуза
- КДПродюсер
Каран
Джохар
- РКПродюсер
Ранбир
Капур
- АМПродюсер
Аян
Мукхерджи
- СФКомпозитор
Саймон
Франглен