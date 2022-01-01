Брахмастра, часть 1: Шива
Wink
Фильмы
Брахмастра, часть 1: Шива
2022, Brahmastra Part One: Shiva
Боевик, Фэнтези166 мин12+

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Брахмастра, часть 1: Шива (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

Легенды гласят, чтобрахмастра—самое мощное иточное оружие вистории человечества, которое всегда находит цель икоторое невозможно отразить. Ноиспользовать егоможно только разв жизни, поскольку ономожет уничтожить весь мир. Современный молодой человек поимени Шива обнаруживает всебе силу огня изагадочную связь сбрахмастрой.

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Страна
Индия, Великобритания, США
Жанр
Боевик, Мелодрама, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
166 мин / 02:46

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Брахмастра, часть 1: Шива»