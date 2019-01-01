Wink
Фильмы
Боже мой!

Боже мой! (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Roubaix, une lumière
Драмы, Криминал113 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Хмурая французская провинция Рубе взбудоражена страшным преступлением — пожилая женщина найдена убитой у себя в постели. Комиссар Якуб Дауд подозревает двух соседок старушки. Однако в ходе расследования дело становится всe более запутанным, и под подозрение попадают все жители города.

Боже мой! смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Франция
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы, Детективы

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Боже мой!»

Всё