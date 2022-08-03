Боже мой!
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Боже мой! (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Roubaix, une lumière
Драма, Криминал113 мин18+

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О фильме

Хмурая французская провинция Рубе взбудоражена страшным преступлением — пожилая женщина найдена убитой у себя в постели. Комиссар Якуб Дауд подозревает двух соседок старушки. Однако в ходе расследования дело становится всe более запутанным, и под подозрение попадают все жители города.

Страна
Франция
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Качество
SD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Боже мой!»