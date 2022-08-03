Хмурая французская провинция Рубе взбудоражена страшным преступлением — пожилая женщина найдена убитой у себя в постели. Комиссар Якуб Дауд подозревает двух соседок старушки. Однако в ходе расследования дело становится всe более запутанным, и под подозрение попадают все жители города.

