Боже мой! (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Roubaix, une lumière
Драма, Криминал113 мин18+
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О фильме
Хмурая французская провинция Рубе взбудоражена страшным преступлением — пожилая женщина найдена убитой у себя в постели. Комиссар Якуб Дауд подозревает двух соседок старушки. Однако в ходе расследования дело становится всe более запутанным, и под подозрение попадают все жители города.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.3 IMDb
- АДРежиссёр
Арно
Деплешен
- РЗАктёр
Рошди
Зем
- Актриса
Леа
Сейду
- СФАктриса
Сара
Форестье
- АРАктёр
Антуан
Райнарц
- СДАктёр
Себастьен
Дельбаэр
- ЭЛАктриса
Элеонор
Лематр
- РДАктриса
Роксана
Дюбар
- АМАктёр
Антони
Миньон
- КЭАктёр
Кристоф
Эннар
- КФАктёр
Кристоф
Фильбьен
- АДСценарист
Арно
Деплешен
- ЛМСценарист
Леа
Мисиус
- ПКПродюсер
Паскаль
Кошето
- СХПродюсер
Серж
Хаят
- ГСПродюсер
Грегуар
Сорла
- Продюсер
Мишель
Меркт
- НРХудожница
Натали
Рауль
- ЛБМонтажёр
Лоранс
Брио
- ИЛОператор
Ирина
Любчански