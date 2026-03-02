Боже. Как. Смешно. (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, Oh. What. Fun.
Комедия, Драма107 мин18+
О фильме
Клэр Кластер—жена, мать ибабушка—обожает Рождество. Какобычно, онаначала готовиться кпразднику, накоторый всясемья собирается веё доме, заранее, ив этот разей больше всего хочется, чтобы родные номинировали её наконкурс мам, устроенный любимой телепередачей. Нодети имуж проигнорировали всенамёки. Клэр купила всем подарки, наготовила вкусной еды, носемейство отправляется напраздничный концерт безнеё. Терпению женщины приходит конец.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.3 IMDb
- МШРежиссёр
Майкл
Шоуолтер
- Актриса
Мишель
Пфайффер
- Актёр
Дэнис
Лири
- Актриса
Фелисити
Джонс
- Актриса
Хлоя
Грейс Морец
- ДСАктёр
Доминик
Сесса
- ДШАктёр
Джейсон
Шварцман
- ДЧАктриса
Джоан
Чэнь
- ГРАктриса
Гавана
Роуз Лю
- Актриса
Ева
Лонгория
- ДБАктриса
Даниэль
Брукс
- Актриса
Мод
Апатоу
- РРАктриса
Рокси
Ривера
- ССАктриса
Сэди
Скотт
- МКАктриса
Мелани
Киран
- ЭЛАктриса
Эмили
Лэйн
- ДЛАктёр
Дастин
Льюис
- ДЛАктёр
Джессиджеймс
Локоррьер
- АГАктриса
Алла
Грин
- АДАктриса
Анджела
Дэвис
- МЛАктёр
Майкл
Ли Кимел
- ОХАктриса
Одри
Хуэй
- ЗОАктёр
Зак
Ояма
- ДЛАктёр
Джон
Ливайн
- ВРАктёр
Виктор
Ривера
- МТАктриса
Мэдолин
Типтон
- ТДАктёр
Тревор
Дэвид
- ДМАктриса
Джордана
Моллик
- КПАктриса
Киа
Палмер
- КБАктёр
Курт
Браунолер
- МШСценарист
Майкл
Шоуолтер
- ДМПродюсер
Джордана
Моллик
- Продюсер
Джейн
Розенталь
- МШПродюсер
Майкл
Шоуолтер
- НММонтажёр
Ник
Мур
- Оператор
Джим
Фрона
- СККомпозитор
Сиддхартха
Кхосла