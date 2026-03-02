Боже. Как. Смешно.
2025, Oh. What. Fun.
Комедия, Драма107 мин18+

О фильме

Клэр Кластер—жена, мать ибабушка—обожает Рождество. Какобычно, онаначала готовиться кпразднику, накоторый всясемья собирается веё доме, заранее, ив этот разей больше всего хочется, чтобы родные номинировали её наконкурс мам, устроенный любимой телепередачей. Нодети имуж проигнорировали всенамёки. Клэр купила всем подарки, наготовила вкусной еды, носемейство отправляется напраздничный концерт безнеё. Терпению женщины приходит конец.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.3 IMDb

