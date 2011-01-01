Бойцы
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Бойцы (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Brawler
Боевики, Драмы80 мин18+

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Сюжет

Два брата вступили в бойцовский клуб Нового Орлеана. Между ними девушка, которая никак не может определиться, кого же из них она любит, и жажда победы, во что бы то ни стало. Братья готовы биться насмерть, даже друг с другом.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Драмы

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
3.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бойцы»

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