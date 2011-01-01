Бойцы (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Brawler
Боевики, Драмы80 мин18+
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Сюжет
Два брата вступили в бойцовский клуб Нового Орлеана. Между ними девушка, которая никак не может определиться, кого же из них она любит, и жажда победы, во что бы то ни стало. Братья готовы биться насмерть, даже друг с другом.
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Рейтинг
4.4 КиноПоиск
3.9 IMDb
- КСРежиссёр
Крис
Сивертсон
- НГАктёр
Нэйтан
Граббс
- МСАктёр
Марк
Сентер
- ПДАктриса
Пелл
Джеймс
- ДРАктёр
Дэйн
Родс
- ГХАктёр
Гаррет
Хайнс
- ББАктёр
Брайан
Бэтт
- МБАктёр
Майкл
Боуэн
- ДБАктёр
Джон
Бернекер
- КБАктёр
Кенни
Бордес
- ШБАктёр
Шэйн
Бауэн
- КССценарист
Крис
Сивертсон
- НГСценарист
Нэйтан
Граббс
- НГПродюсер
Нэйтан
Граббс
- МСПродюсер
Марк
Сентер
- ПНПродюсер
Пол
Наус
- АЛМонтажёр
Абе
Леви
- ЗПОператор
Зоран
Попович
- ТРКомпозитор
Тим
Рутили